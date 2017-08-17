Полицейские Николаева задержали пикетчика с оскорбительным плакатом, не позволив встретить Гройсмана

В четверг, 17 августа, во время рабочего визита премьер-министра Владимина Гройсмана в Николаев между полицейскими и скандальным пикетчиком Анатольием Ильченко произошел инцидент.

Ильченко пришел с плакатом зданию «Укртелекома», где должно было проходить селекторное совещание Премьер-министра Гройсмана с областными йентрами Украины. На плакате у Ильченко были написаны нелестные слова о Премьере, передает издание "Новости-N".

Ильченко хотел лично встретиться с Гройсманом по вопросу субсидии, однако николаевские полицейские окружили его и попросили пройти с ними в райотдел. Ильченко пытался убежать от полицейских, утверждая с подобными плакатами он стоял по ОГА на протяжение нескольких дней, и претензий ни у кого не возникало. Но правоохранители все равно не позволили встретиться Ильченко с Гройсманом, они взяли его в круг и увели в сторону управления полиции.

В то время пока Ильченко припирался со стражами порядка, премьер-министр Владимир Гройсман вместе с губернатором Алексеем Савченко беспрепятственно прошли мимо него. Встретить Премьера с плакатом скандальному николаевского пикетчика так и не удалась.