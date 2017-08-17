Работники завода им. 61 коммунара пришли под ОГА, чтобы вручить требования по зарплате лично Гройсману

17.08.17 16:04Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 17 августа, около 1000 работников ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара» пришли под стены Николаевской облгосадминистрации с целью встретится с премьер-министром Гройсманом и передать ему письмо с требованием помочь им получить заработную плату.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Люди начали скандировать слово «зарплата» и выстукивали ритмы бутылками набитыми горохом. Далее глава профкомаНиколай Головченко отметил, что письмо с требованиями будет вручено Гройсману. Кроме того еще один экземпляр лично зарегистрирует в Кабинете Министров один из представителей трудового коллектива, чтобы быть уверенным, что документ официально доставлен.

«Вы же понимаете, что Гройсман отдаст его клеркам. Для того, чтобы это не осталось бесследно Николай Александрович (представитель коллектива завода, — ред) забирает три экземпляра наших требований и официально оформит в Кабинете Министров, это еще раз даст нам право требовать, поскольку документ поступит официально. Мы уже научены горьким опытом», — отметил он.

Но не все присутствующие разделили энтузиазма Головченка. Некоторые из присутствующих отметили, что Гройсман в ОГА не приедет и они даром пришли. По мнению людей, им нужно было собираться утром, когда проводилось селекторное совещание. На это глава профкома заявил, что с радостью уступит место тому, кто захочет организовывать всех заводчан, а если желающих нет, то они и дальше будут обвивать пороги различных ведомств, пока не добьются результата.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 июня сумма долга по заработной плате на государственном предприятии «Судостроительный завод имени 61-го коммунара» составляет 57 миллионов гривен.

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