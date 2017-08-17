На въезде в Новый Буг установят «гражданский блок-пост», чтобы не пропускать большегрузы

17.08.17 17:43Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Жители Николаевской области хотят установить блок-пост в Новый Буг со стороны Баштанки, через который ветераны АТО и казачество Новобужья не будут пропускать большегрузный транспорт весом более 40 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн.

Об этом стало известно из публикации на официальной странице Новобугской РГА в социальной сети Facebook, передают Новости-N.

В четверг, 17 августа, глава райгосадминистрации Сергей Иванов провел совещание с руководителями сельхозпредприятий, перерабатывающей отрасли, землепользователями всех форм собственности по вопросу ограничения движения большегрузного транспорта через Новобугский район.

Участие в совещании приняли представители подрядных организаций, которые проводят ремонт дороги «Альтком» и инспектор облавтодора. Представители этих организаций проинформировали участников совещания о состоянии выполнения ремонта дорог, технологию покрытия полотна асфальтом и предоставили ответы на вопросы.

Также отмечается, что глава района обратил внимание, что дорога еще не сделана, а ее снова разбивают большегрузные машины. На знаки об ограничении веса, никто не обращает внимания, поэтому им было принято распоряжение о запрете движения большегрузного транспорта с весом более 40 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн в пределах Новобугского района.

«Участники совещания обсудили распоряжение председателя райгосадминистрации, поддержали предложение по запрету движения большегрузного транспорта с перегрузкой по городу и внесли предложения:

  1. Создать общественный круглосуточный блок - пост у въезда в Новый Буг со стороны Баштанки привлекая ветеранов АТО и казачество Новобужья в количестве 9 человек и 1 представителя полиции.
  2. Куратором по чередованию на блок - посту выбрать частного предпринимателя Коновалова.
  3. Со стороны Казанки установить знак, на котором указать о запрете движения большегрузного транспорта, чтобы потом не возвращать машины.
  4. Обратиться с предложениями ко всем владельцам крупногабаритных машин Новобужья через местные средства массовой информации и Интернет.

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