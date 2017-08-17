На николаевском «НИБУЛОНе» Гройсман уклончиво ответил о затоплении Бугского Гарда

17.08.17 17:58Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня премьер-министр Владимир Гройсман в ходе своего визита в Николаевскую область побывал на судостроительно-судоремонтном заводе «НИБУЛОН».

Об этом сообщает издание "Николаевские новости".

Генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН» Герой Украины Алексей Вадатурский провел экскурсию по территории верфи для руководителей украинского правительства. Показал возводящийся и недавно открытые цеха, строящиеся суда. Владимир Гройсман поообщался с несколькими николаевскими корабелами.

«В Николаевской области и во всей Украине судостроение пришло в упадок. Но на примере этого предприятия, где использованы новейшие технологии и создано 700 рабочих мест, мы видим, что у судостроительной отрасли в нашей стране есть шанс возродиться. На уровне правительства стретегический приоритет - возродить отрасли, важные для повышения конкурентноспособности Украины. Но нужно создать нормальные условия для развития бизнеса. Сегодня ему еще создают препятствия, и задача власти - их убрать», - сказал Владимир Гройсман.

На верфи николаевские журналисты поинтересовались у премьер-министра перспективами.... местного железнодорожного вокзала. «С администрацией «Укрзалізниці» мы проработаем этот вопрос и решим, что делать. Сегодня я много ездил по Николаеву. Это прекрасный город. Но в условиях финансовой децентралицзации он заслуживает быть более упорядоченным и опрятным. Города создаются для людей, и городская власть должна уделять этому больше внимания. Говорю это, как бывший мэр», - сказал Владимир Гройсман.

У премьера также спросили, как он относится к перспективе возможного повышения уровня Александровского водохранилища до отметки 20,7 метра и последующего затопления Бугского гарда. «Экология и безопасность – вопрос номер один. Только с этой позиции будет приниматься решение», - коротко ответил Гройсман.

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