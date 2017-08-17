Премьер-министр Владимир Гройсман на закрытом совещании указал Сенкевичу на запущенность города

17.08.17 18:26Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совещании с представителями бизнеса в Николаеве, которое проходило в закрытом режиме, указал Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу на то, что город находится в депрессии.

Об этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в Николаевской области Ольга Лисовская.

«Гройсман: Я бы хотел услышать мэра. Честно говоря, проехался по городу. .. Сенкевич: Депрессия? Гройсман: В депрессии город. К сожалению. .. Сенкевич: (о том, что открытый бизнесу). Гройсман: Хороший монолог. Ничего по сути я не услышал» - коротко передала Ольга Лисовская суть разговора между главой правительства Украины и мэром Николаева.

При этом, еще один участник закрытого совещания подтвердил НикВестям, что такой диалог между премьер-министром и мэром действительно состоялся. Он добавил, что глава правительства сказал, что город запущенный и не ухоженный, а также, что с таким бюджетом развития город должен был бы процветать, и что ввиду этого «с мэром все понятно».

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