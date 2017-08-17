«Его избрали жители Николаева и вам давать оценку», – Гройсман о инициируемом импичменте Сенкевичу

17.08.17 18:41Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что жители Николаева избрали мэром города Александра Сенекеивича и им же давать оценку его работы

Об этом премьер рассказал, отвечая на вопросы журналистов, в рамках рабочего визита на Николаевщину в четверг, 17 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Я подчеркиваю, что городской глава Николаева – это человек, которого избрали жители Николаева и вам давать оценку позитивной деятельности, негативной деятельности. Я не живу в Николаеве – мне тяжело оценить. Это вопрос вашей внутренней громады города. Вы должны принимать мудрое решение. А какое именно, то вам виднее, – сказал Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на внеочередной сессии Николаевского городского совета депутат от партии «Самопомощь» Сергей Исаков заявил, что инициирует начало процедуры выражения недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу из-за того, что тот нарушает нормы Закона Украины «О доступе к публичной информации», не публикуя проекты решения перед тем, как голосовать за них в сессионном зале городского совета.

В итоге 10 июля на сайте Николаевского городского совета был опубликован проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Николаева Александра Сенкевича, инициатором которого выступил однопартиец мэра, депутат Сергей Исаков.

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