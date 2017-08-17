В Украине продолжает дорожать свинина

17.08.17 20:35Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Если в течение первых двух недель августа килограмм свинины в живом весе в среднем стоил 43,3-43,4 гривны/кг, то уже в середине месяца этот показатель вырос на 2% до 44,3 гривны/кг.

Ассоциация «Свиноводы Украины» отмечает, что цена на свинину 1-й категории в живом весе увеличилась на 2%, или на 0,9 гривны до 44,3 гривны/кг за первую половину августа.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

«Относительная устойчивость закупочных цен длилась недолго. В частности, если в течение первых двух недель августа килограмм свинины в живом весе в среднем стоил 43,3-43,4 гривны/кг, то уже в середине месяца этот показатель вырос на 2% до 44,3 гривны/кг», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что мясопереработчики чувствуют нехватку свиней убойных кондиций, некоторые даже не смогли закупить товарные партии на текущую неделю.

Закупочная цена движется вверх благодаря существенному превышению спроса над сезонным ослаблением предложения, так как жаркая погода негативно отражается на темпах прироста живого веса животных.

«Ввиду такой ситуации, а также ожидаемого оживления потребительской активности во время праздничных выходных, мясопереработчики готовятся к дальнейшему подорожанию свинины в закупке», — отмечают эксперты.

На среднюю зарплату поляки могут купить в 4,5 раза больше стейка, чем украинцы.

Ранее в Украине подорожали свинина и картофель, а цены на морковь установили рекорд.

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