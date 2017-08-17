Вы должны по максимуму: в Николаеве Гройсман призвал губернаторов и мэров обновлять технику и качественно убирать дороги

17.08.17 21:00Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал всех глав облгосадминистраций и мэров модернизировать технику и качественно убирать дороги.

Об этом он заявил сегодня, 17 августа, в Николаеве на селекторном совещании по вопросу подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, передает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Гройсман отметил, что как только в Украине выпадает снег, все дороги завалены. Чтобы избежать этого, премьер-министр призвал представителей власти модернизировать дорожную технику.

«Водители могут подтвердить: как только снег, так все дороги завалены. Сейчас мы только начинаем делать модернизацию техники. На это нужен ни один год. Поэтому я хочу сегодня призвать всех председателей администраций и городских глав обновляйте серьезными темпами всю технику и содержите нормально дорожное хозяйство области и городов. Дороги должны быть чистыми. Это очень важно, когда идет снег и службы его качественно убирают», — сказал он.

На селекторе также выступил глава «Укравтодора» Славомир Новак. Он сообщил, что в Украине существует проблема с наличием уборочной техники, поставками соли. Однако на сегодняшний день ДАК «Автомобильные дороги Украины» объявлено тендеры на закупку 56 новых специализированных машин.

«Мы все прекрасно знаем, что техника в не очень хорошем состоянии, но службы и облавтодоры проводят соответствующую подготовку. На 1 ноября должна быть стопроцентная готовность. Впервые за 10 лет выделены дополнительные деньги на закупку новой зимней техники. ДАК «Автомобильные дороги Украины» объявлено тендеры на приобретение 56 новых специализированных машин, из которых по закупке 49 машин договоры в процессе подписания, а результаты 7 тендеров по решению АМКУ опротестованы в суде. Я надеюсь, что до конца года эти 56 машин выйдут на дороги Украины», — рассказал Новак. Также в конце августа, как отметил Новак, должна пройти встреча с представителями строительных организаций, чтобы привлечь их технику к уборке дорог зимой.

Кроме этого, на следующей недели планируется подписание меморандума о сотрудничестве между «Укрзализнецей», Укравтодором, ДАК «Автомобильные дороги Украины» и поставщиком соли «Артемсоль».

Обозначив проблемы и пути их решения, Новак заверил, что «Укравтодор» и ДАК «Автомобильные дороги Украины» никого из ОГА не оставят без помощи.

«Хочу подчеркнуть, что никого из ОГА мы не оставим без помощи как с нашей стороны, так и стороны ДАК», — подчеркнул он.

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