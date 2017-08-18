Українські авіаремонтники розпочнуть обслуговування Boeing і Airbus

ДП «Завод 410 цивільної авіації» в найближчі два роки планує почати ремонт і обслуговування агрегатів літаків Boeing і Airbus.

Про це йдеться в прес-релізі підприємства.

Завод веде переговори з Airbus з технічного обслуговування і ремонту літаків компанії.

В рамках співпраці з Boeing із залученням інвесторів планується провести технічне обслуговування та фарбування літаків сімейства Boeing-737. Почати планується з 5 літаків на рік, а до 2024 року збільшити до 40.

Також повідомляється, що найближчим часом буде підписано угоду з Robinson Helicopter Company. Підприємство стане сертифікованим сервісним центром з обслуговування вертольотів цього класу.

«Партнерство з такими гігантами світової авіації, як Boeing, Airbus і Robinson Helicopter – це знак якості заводу», – сказав гендиректор ДП «Завод 410 цивільної авіації» Віктор Ганькевич.

Він додав, що серед безпрецедентних переваг заводу – власний вертолітний майданчик і близькість до аеропорту «Київ» (Жуляни).