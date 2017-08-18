Премьер- министр провел инспекцию ремонта Снигиревской трассы

В четверг, 17 августа, впервые с рабочим визитом на Николаевщину приехал премьер министр Украины Владимир Гройсман.

Так, премьер посмотрел, как работает автономная котельная в Николаевской детской городской больнице №2, провел селекторное совещания по вопросам подготовки отопительного сезона на 2017/2018 гг., а после, вместе с председателем Николаевской ОГА Алексем Савченко, городским головой Александром Сенеквичем и депутатами осмотрел отремонтированную трассу Т-15-08 Калиновка-Снигиревка-Березниговатое.

“В этом году ведется более качественная работа по ремонту дорог. В прошлом году ремонт дорог начался в августе месяце и мы еле еле раскрутились, а в этом году работа по ремонту дорог началась в апреле месяце. Вот это результат”, - сказал Гройсман.

Также Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке отметил, что прямо во время осмотра участка дороги Даниель Билак показал со своего телефона фото этой же дороги. По его словам, инвесторы, работающие на Николаевщине в аграрном секторе, давно ждали ремонта этой важной для их логистики дороги.

“Разница сейчас очевидна. Продолжаем работать”, - отметил премьер.

По озвученной информации, на ремонт николаевской трассы необходимо 1 миллиард 600 миллионов гривен.

После осмотра дороги Гройсман ознакомился с работой завода фермерского хозяйства “Органик Системс” группы компании “Agrofusion”.

Основными характеристиками данного завода является переработка помидоров в томатную пасту общей мощностью 260 тыс. тонн в сезон.

Стоимость такого строительства составляет 25 млн. долларов.

Информирует 0512.ком