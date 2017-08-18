В «Борисполе» построят вторую взлетно-посадочную полосу

В международном аэропорту "Борисполь" планируют построить вторую взлетно-посадочную полосу.

Об этом заявил заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, сообщает "Укринформ".

"Ориентируемся на 8 млрд грн. Наверняка нам придется взять кредит", – рассказал он.

По словам Дыхне, не исключено, что руководство аэропорта обратится за помощью к Кабинету Министров Украины с целью привлечения международного инвестора.

Отмечается, что новая полоса необходима из-за увеличения пассажиропотока.

"Если аэропорт будет развиваться с такой динамикой как сейчас, то на протяжении пяти лет мы достигнем пика в 25 млн пассажиров в год. Для этого необходимо эксплуатировать две взлетные полосы", – подчеркнул директор государственного проектного института "Украеропроект" Кирилл Новиков.

Строительство новой полосы планируют завершить до 2023 года.