В «Борисполе» построят вторую взлетно-посадочную полосу
|18.08.17 09:38
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В международном аэропорту "Борисполь" планируют построить вторую взлетно-посадочную полосу.
Об этом заявил заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, сообщает "Укринформ".
"Ориентируемся на 8 млрд грн. Наверняка нам придется взять кредит", – рассказал он.
По словам Дыхне, не исключено, что руководство аэропорта обратится за помощью к Кабинету Министров Украины с целью привлечения международного инвестора.
Отмечается, что новая полоса необходима из-за увеличения пассажиропотока.
"Если аэропорт будет развиваться с такой динамикой как сейчас, то на протяжении пяти лет мы достигнем пика в 25 млн пассажиров в год. Для этого необходимо эксплуатировать две взлетные полосы", – подчеркнул директор государственного проектного института "Украеропроект" Кирилл Новиков.
Строительство новой полосы планируют завершить до 2023 года.