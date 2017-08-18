Водоемы Николаева закрыли для купания из-за холерного вибриона

В Николаевской области власти запретили купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана из-за найденного на днях холерного вибриона в местном водоеме.

Об этом было принято решение на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета, пишет УНН.

Также власти ограничили проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах и усилили контроль за торговлей речной рыбой на рынках. Будут проводиться рейды для недопущения продажи рыбной продукции в неотведенных для этого местах. Руководителям учреждений с массовым пребыванием людей рекомендовано усилить санитарно-эпидемиологический режим.

Как рассказал во время заседания заместитель директора ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" Александр Игнатенко, из пробы воды, отобранной 7 августа с Ингула в районе пешеходного моста, был выделен возбудитель холеры. Пробы были направлены в одесской лаборатории, которая подтвердила предыдущие выводы. Повторные пробы дали аналогичный результат. Важно, что в других водоемах, где отбирались пробы, возбудителя не выявлено.

"Указанная ситуация говорит о том, что в районе пешеходного моста происходит выброс, есть источник, который выделяет данный возбудитель. В других местах такого нет", - отметил А.Игнатенко.

В ходе мероприятия стало известно о том, что возбудитель холеры мог попасть в воду через выбросы учреждений и организаций, которые находятся неподалеку. Кроме того, опасная культура могла попасть из ливневой канализации. Поскольку городская канализационная сеть там не проходит, возможно, что кто-то несанкционированно подключился к ливневой канализации и сбрасывает туда зараженную воду. Это главные возможные причины попадания Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Огава в акваторию Ингула.