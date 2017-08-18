Водоемы Николаева закрыли для купания из-за холерного вибриона

18.08.17 10:45Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской области власти запретили купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана из-за найденного на днях холерного вибриона в местном водоеме.

Об этом было принято решение на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета, пишет УНН.

Также власти ограничили проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах и усилили контроль за торговлей речной рыбой на рынках. Будут проводиться рейды для недопущения продажи рыбной продукции в неотведенных для этого местах. Руководителям учреждений с массовым пребыванием людей рекомендовано усилить санитарно-эпидемиологический режим.

Как рассказал во время заседания заместитель директора ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" Александр Игнатенко, из пробы воды, отобранной 7 августа с Ингула в районе пешеходного моста, был выделен возбудитель холеры. Пробы были направлены в одесской лаборатории, которая подтвердила предыдущие выводы. Повторные пробы дали аналогичный результат. Важно, что в других водоемах, где отбирались пробы, возбудителя не выявлено.

"Указанная ситуация говорит о том, что в районе пешеходного моста происходит выброс, есть источник, который выделяет данный возбудитель. В других местах такого нет", - отметил А.Игнатенко.

В ходе мероприятия стало известно о том, что возбудитель холеры мог попасть в воду через выбросы учреждений и организаций, которые находятся неподалеку. Кроме того, опасная культура могла попасть из ливневой канализации. Поскольку городская канализационная сеть там не проходит, возможно, что кто-то несанкционированно подключился к ливневой канализации и сбрасывает туда зараженную воду. Это главные возможные причины попадания Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Огава в акваторию Ингула.

Похожие новости

15.08.17 20:30Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

04.07.17 18:10Три пляжа Николаевщины попали на «грязную» карту минздрава

01.07.17 18:48Внимание! В Николаеве на пляже пропал 6-летний ребенок

02.05.17 13:22Николаевцы уничтожают территорию городского пляжа

22.04.17 10:39В Николаеве хотят организовать лучшее в Украине место для купания инвалидов-«колясочников»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Пятница, 18.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:01В мэрии заявили, что николаевские школы готовы к учебному году

12:40Украина перейдёт с аналогового на цифровое телевидение 30 марта 2018 года

12:18Запрещенная реклама проскользнула на телеканале "Николаев"

12:00В Україні за роки незалежності затримали 120 тис. незаконних мігрантів

11:40Гройсман выразился о Николаеве, как о депрессивном городе

11:21Сегодня день смеющихся ангелов

11:07Нацбанк ужесточит требования к аудиторам

10:56Недавно открытый вице-премьером элеватор под Николаевом обрушился

10:45Водоемы Николаева закрыли для купания из-за холерного вибриона

10:32Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:14В Украине сегодня тропическая жара

09:58В Николаеве может появиться первая бетонная дорога

09:38В «Борисполе» построят вторую взлетно-посадочную полосу

09:19Премьер- министр провел инспекцию ремонта Снигиревской трассы

09:00Курс валют на 18 августа

08:41Українські авіаремонтники розпочнуть обслуговування Boeing і Airbus

08:23У Миколаєві була відкрита креативна галерея

08:04Минулої доби гарячою точкою в зоні АТО стала Авдіївська «промка»: є поранені

 17.08

21:00Вы должны по максимуму: в Николаеве Гройсман призвал губернаторов и мэров обновлять технику и качественно убирать дороги

20:50АТОшников планировали обвинить в российских терактах

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.08.17 13:093350

За останню добу на залізничних об’єктах троє молодиків отримали електротравми

04.08.17 13:327250

В Николаеве планируют провести благотворительную акцию

04.08.17 13:432900

У Кабміні розповіли, на що витратять надприбутки бюджету

04.08.17 14:133320

Міносвіти подовжило термін подачі оригіналів документів для зарахування на бюджет

Самые читаемые

05.08.17 10:0821910

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

04.08.17 13:327250

В Николаеве планируют провести благотворительную акцию

04.08.17 14:347020

Польза и вред персиков для организма человека

06.08.17 19:066900

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама