Гройсман выразился о Николаеве, как о депрессивном городе

В ходе этой встречи, которая прошла в рамках визита премьера на Николаевщину, Владимир Гройсман признался, какое впечатление произвела на него поездка по городу.

«Честно говоря, проехал по городу…..», — сказал Гройсман и закивал головой, давая всем своим видом понять, что Николаев произвел на него впечатления отнюдь не из лучших.

Пока он подбирал точное слово, ему на помощь поспешил мэр Александр Сенкевич: «В депрессии?»

«Да, к большому сожалению, да», — утвердительно заявил Владимир Гройсман.

После чего мэр принялся перечислять, из-за чего возникает такое чувство депрессивности: на сегодняшний день в городе не работают заводы, а если более точно, то часть их просто уничтожена, огромную проблему представляет из себя также и ветхость коммуникаций, ремонт которых сопряжен с ремонтом дорог и т.д.