Украина перейдёт с аналогового на цифровое телевидение 30 марта 2018 года

18.08.17 12:40Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Правительство перенесло дату отключения аналогового эфирного телевещания.

Кабинет Министров Украины перенёс отключение аналогового телевидения с 30 июня на 30 марта 2018 года. Об этом пишет «Детектор Медиа» со ссылкой на текст постановления Кабмина №563 «О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины» от 19 июля 2017 в редакции от 9 августа 2017 года.

В тексте постановления говорится, что срок прекращения использования радиотехнологии «аналоговое телевизионное вещание» переносится с 30 июня 2017 года на 30 марта 2018.

При этом 4 июля на своём заседании правительство приняло постановление «О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины», которым было предусмотрено перенос отключения аналогового телевизионного вещания с 30 июня 2017 на 30 июня 2018 года.

Однако по неизвестным причинам принятый 4 июля текст постановления так и не был обнародован.

В августе на Правительственном портале был обнародован текст постановления №563 «О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины» от 19 июля 2017 в редакции от 9 августа 2017 года, в которой уже фигурирует дата 30 марта 2018. Документ обнародован среди решений, датированных 9 августа.

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