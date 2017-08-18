В мэрии заявили, что николаевские школы готовы к учебному году

В пятницу, 18 августа, в Николаеве прошло совещание с руководителями всех учебных заведений города, которое ежегодно накануне нового учебного года организует управление образования городского совета.

Об этом сообщает 0512.юа

Педагоги Николаева обсудили нововведения, которые появились в законодательстве, касающемся сферы образования, ознакомились с документами, которыми регламентируется учебный процесс в новом учебном году. Руководители проанализировали проблемы, возникавшие ранее, обсудили результаты ВНО, государственной итоговой аттестации.

Начальник управления образования городского совета Анна Деркач поздравила педагогов с новым учебным годом 2017-2018 и поблагодарила городскую власть, депутатов горсовета за внимание к сфере образования.

" Из городского бюджета на капитальные ремонты в учреждениях образования в 2017 году было выделено более 118 млн грн., около 19 млн грн. - на текущие ремонты. Уже выполнен большой объем работы. Информацию об отремонтированных пищеблоках, санитарных узлах, бытовых помещениях, обустроенных дворах, спортзалах и спортплощадках, приобретенном оборудовании, мебели, компьютерах в ближайшее время разместим на официальном веб-портале "Николаевский городской совет"", - сообщила руководитель управления.

Анна Деркач добавила, что городские школы готовы к новому учебному году. Николаевские школьники обеспечены учебниками на 95%. Сейчас продолжается подвоз новых учебников для 9-х классов, поскольку школьники будут учиться по новой программе. Министерство образования и науки Украины уверяет, что к 1 сентября школы будут полностью укомплектованы книгами.

Управление образования городского совета проанализировало результаты ВНО -2017 по городу Николаеву. Отмечается, что процент выпускников, которые не смогли преодолеть порог, составляет 12% (по области 33%).

"Не слишком хороший результат, - отметила Анна Деркач, - однако, наши выпускники хорошо сдали ВНО по украинскому языку и истории, очень хорошо - по французскому языку. Худшие результаты по физике, английскому и немецкому.