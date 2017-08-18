В мэрии заявили, что николаевские школы готовы к учебному году

18.08.17 13:01Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 18 августа, в Николаеве прошло совещание с руководителями всех учебных заведений города, которое ежегодно накануне нового учебного года организует управление образования городского совета.

Об этом сообщает 0512.юа

Педагоги Николаева обсудили нововведения, которые появились в законодательстве, касающемся сферы образования, ознакомились с документами, которыми регламентируется учебный процесс в новом учебном году. Руководители проанализировали проблемы, возникавшие ранее, обсудили результаты ВНО, государственной итоговой аттестации.

Начальник управления образования городского совета Анна Деркач поздравила педагогов с новым учебным годом 2017-2018 и поблагодарила городскую власть, депутатов горсовета за внимание к сфере образования.

" Из городского бюджета на капитальные ремонты в учреждениях образования в 2017 году было выделено более 118 млн грн., около 19 млн грн. - на текущие ремонты. Уже выполнен большой объем работы. Информацию об отремонтированных пищеблоках, санитарных узлах, бытовых помещениях, обустроенных дворах, спортзалах и спортплощадках, приобретенном оборудовании, мебели, компьютерах в ближайшее время разместим на официальном веб-портале "Николаевский городской совет"", - сообщила руководитель управления.

Анна Деркач добавила, что городские школы готовы к новому учебному году. Николаевские школьники обеспечены учебниками на 95%. Сейчас продолжается подвоз новых учебников для 9-х классов, поскольку школьники будут учиться по новой программе. Министерство образования и науки Украины уверяет, что к 1 сентября школы будут полностью укомплектованы книгами.

Управление образования городского совета проанализировало результаты ВНО -2017 по городу Николаеву. Отмечается, что процент выпускников, которые не смогли преодолеть порог, составляет 12% (по области 33%).

"Не слишком хороший результат, - отметила Анна Деркач, - однако, наши выпускники хорошо сдали ВНО по украинскому языку и истории, очень хорошо - по французскому языку. Худшие результаты по физике, английскому и немецкому.

Похожие новости

26.05.17 11:25Видеообращение учеников школы №36 к мэру Николаева и депутатам

10.05.17 09:25В Николаеве объявили тендер на реконструкциюнежилых помещений под художественную школу

21.04.17 21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

23.03.17 18:33«Миколаїв –єдина родина» поддержала в беде

29.01.17 21:00Дмитрий Удовицкий: Этот город спасут энтузиасты

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Пятница, 18.08.2017

Закругление верхнее-левое

19:12После визита в Николаевскую область Гройсман призвал вправить мозги чиновникам и контролерам

19:00Директор николаевского КП «Центр защиты животных» уверяет, что СМИ лгут (видео)

18:52Известно, сколько семей в Украине получают жилищные субсидии

18:40СБУ разоблачила схемы по распространению фейков об Украине

18:23Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах винограда

18:10В Украине продают некачественную школьную форму и тетради, — результаты проверки

18:00Николаевские рынки не платят налогов

17:50На Кинбурской косе браконьеры наловили рыбы на 100 тысяч гривен

17:35В Зайцево обстреляли украинских наблюдателей

17:20Теракт в Барселоне: задержан четвертый

17:00Кабмин пересчитал размер субсидий

16:41В Укроборонпроме нашли нарушения на полмиллиарда

16:26В Николаеве электрик погиб от удара током на рабочем месте

16:10Гройсман заявил, что вопрос с Ж/Д вокзалом Николаева будет решаться с «Укрзалізницей»

15:51Найбільше Миколаївщина експортує до Росії

15:36Почему депутаты горсовета отказались голосовать за вклад денег в Николаевский аэропорт?

15:19ВСУ открыл дело по запрету соцсетей России

15:03Восемь бойцов из иловайского котла все еще в плену

14:44Жители Николаева плюют на запреты и продолжают купаться в водоемах, зараженных возбудителем холеры

14:27Ревизия "Метро" в Николаеве закончилась двумя нарядами полиции

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.08.17 19:353050

Экспорт украинского мяса в первом полугодии вырос на 45%

04.08.17 19:455460

Эксперты назвали самый продаваемый в мире планшет

04.08.17 20:003680

СМИ: Сестра Парубия получила «жирную» должность во львовской налоговой

04.08.17 20:153350

Спустя месяц местные власти все еще не знают что делать с рухнувшей школой в Новом Буге

Самые читаемые

05.08.17 10:0822020

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

06.08.17 19:067030

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:246910

Голливудская пара приехала в Украину

05.08.17 09:226780

Горожанам объяснили про освобождение от налогов НДС операций по реализации объектов нового жилья

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама