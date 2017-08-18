Гройсман анонсировал начало строительства дороги Львов-Херсон

18.08.17 13:15Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

В Украине началось строительство дороги Львов-Херсон, которая пройдет через Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Одессу и Николаев. Об этом во время рабочего визита в Николаевскую область сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует портал “Центр журналистских расследований“.

"Чтобы объединить эти города. И в том числе это доступ к нашим украинским портам и доступ качественный к украинским курортам. Это очень важно, особенно в летний период. Это экономика этих регионов."

Стоимость трассы, по словам Владимира Гройсмана, 5 миллиардов гривен.

"Эта дорога будет строится не за один месяц. Сейчас мы выделили первых 800 миллионов, мы определим участки по областям самые критичные, чтобы оттуда начать. В следующем году мы будем увеличивать финансирование. Я думаю, что за три года мы сможем эту всю магистраль привести в надлежащее состояние. Три-четыре года и она будет сделана."

Так же Владимир Гройсман подтвердил, что в следующем году начнется реконструкция дороги Николаев-Кропивницкий. По его словам, примерная стоимость трассы – 1,6 миллиарда гривен.

Похожие новости

12.08.17 16:45Программа "Теплые кредиты" пользуется большим спросом

15.07.17 09:01Мэр Николаева предложил выделять деньги из бюджета на стерилизацию и чипирование домашних собак

25.06.17 16:002 млрд гривень виділять на будівництво магістралі Львів-Миколаїв

20.06.17 14:39Гройсман рассказал, когда выделят деньги на дорогу Львов-Николаев

26.05.17 20:15Определен аудитор НАБУ по квоте Кабмина

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Пятница, 18.08.2017

Закругление верхнее-левое

19:12После визита в Николаевскую область Гройсман призвал вправить мозги чиновникам и контролерам

19:00Директор николаевского КП «Центр защиты животных» уверяет, что СМИ лгут (видео)

18:52Известно, сколько семей в Украине получают жилищные субсидии

18:40СБУ разоблачила схемы по распространению фейков об Украине

18:23Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах винограда

18:10В Украине продают некачественную школьную форму и тетради, — результаты проверки

18:00Николаевские рынки не платят налогов

17:50На Кинбурской косе браконьеры наловили рыбы на 100 тысяч гривен

17:35В Зайцево обстреляли украинских наблюдателей

17:20Теракт в Барселоне: задержан четвертый

17:00Кабмин пересчитал размер субсидий

16:41В Укроборонпроме нашли нарушения на полмиллиарда

16:26В Николаеве электрик погиб от удара током на рабочем месте

16:10Гройсман заявил, что вопрос с Ж/Д вокзалом Николаева будет решаться с «Укрзалізницей»

15:51Найбільше Миколаївщина експортує до Росії

15:36Почему депутаты горсовета отказались голосовать за вклад денег в Николаевский аэропорт?

15:19ВСУ открыл дело по запрету соцсетей России

15:03Восемь бойцов из иловайского котла все еще в плену

14:44Жители Николаева плюют на запреты и продолжают купаться в водоемах, зараженных возбудителем холеры

14:27Ревизия "Метро" в Николаеве закончилась двумя нарядами полиции

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.08.17 19:353050

Экспорт украинского мяса в первом полугодии вырос на 45%

04.08.17 19:455460

Эксперты назвали самый продаваемый в мире планшет

04.08.17 20:003680

СМИ: Сестра Парубия получила «жирную» должность во львовской налоговой

04.08.17 20:153350

Спустя месяц местные власти все еще не знают что делать с рухнувшей школой в Новом Буге

Самые читаемые

05.08.17 10:0822020

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

06.08.17 19:067030

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:246910

Голливудская пара приехала в Украину

05.08.17 09:226780

Горожанам объяснили про освобождение от налогов НДС операций по реализации объектов нового жилья

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама