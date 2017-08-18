Гройсман анонсировал начало строительства дороги Львов-Херсон

В Украине началось строительство дороги Львов-Херсон, которая пройдет через Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Одессу и Николаев. Об этом во время рабочего визита в Николаевскую область сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует портал “Центр журналистских расследований“.

"Чтобы объединить эти города. И в том числе это доступ к нашим украинским портам и доступ качественный к украинским курортам. Это очень важно, особенно в летний период. Это экономика этих регионов."

Стоимость трассы, по словам Владимира Гройсмана, 5 миллиардов гривен.

"Эта дорога будет строится не за один месяц. Сейчас мы выделили первых 800 миллионов, мы определим участки по областям самые критичные, чтобы оттуда начать. В следующем году мы будем увеличивать финансирование. Я думаю, что за три года мы сможем эту всю магистраль привести в надлежащее состояние. Три-четыре года и она будет сделана."

Так же Владимир Гройсман подтвердил, что в следующем году начнется реконструкция дороги Николаев-Кропивницкий. По его словам, примерная стоимость трассы – 1,6 миллиарда гривен.