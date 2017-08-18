Ахметов выкупил блокпакеты акций еще двух облэнерго

Компания бизнесмена выкупила блокпакеты акций "Киевэнерго" и "Захидэнерго"

Компания Ornex, входящая в группу СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины. Об этом сообщает пресс-служба группы.

В сумме компания потратила на выкуп пакетов акций 1,2 млрд гривен (цена 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" составила 417,163 млн гривен (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости), за 25% акций ПАО "Киевэнерго" уплачено 759,633 млн гривен).

Компания СКМ - управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк, АСКА и АСКА-Жизнь, "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), Харвист (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие.