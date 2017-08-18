Жители Николаева плюют на запреты и продолжают купаться в водоемах, зараженных возбудителем холеры

18.08.17 14:44Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что в Николаевской области не зафиксированы случаи заболевания холерой, однако выявлен возбудитель болезни.

Об этом она сообщила журналистам перед заседанием Кабинета Министров, передают Українські новини.

"Нет холеры. Это только в лаборатории обнаружили возбудитель при тестировании воды", - сказала Супрун.

При этом она отметила, что в случае вспышки заболевания больницы готовы оказать помощь пострадавшим.

Как сообщает издание "Мой город", на понтонном мосту висят таблички "Прыгать и ловить воду с моста строго запрещено".

Несмотря на предупреждения, подростки не скрываясь прыгают с понтонов в зараженную воду.

"На вопрос, не боятся ли они холеры, и слышали ли о предупреждении, отвечают, что к людям она не "пристает", и что человек и есть чуть ли не самая большая холера. Парни продолжают купаться в грязной воде", - сказано в сообщении.

Также на набережной зараженного водоема с удочкой сидел пожилой мужчина. Он тоже скептически отнесся к тому, что предупреждали о запрете рыбалки и обнаружении холерного вибриона.

В воде множество "цветущих пятен" и полно дохлых бычков. Много рыбы выбросило и на берег. Возле Ингульского моста нашелся "рыбак", который голыми руками вылавливал дохлых бычков.

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