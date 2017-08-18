Почему депутаты горсовета отказались голосовать за вклад денег в Николаевский аэропорт?

Мэр Новой Одессы Александр Поляков рассказал, почему Новоодесский горсовет отказался выделять деньги на восстановление коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Причины отказа оказывать финпомощь городской голова озвучил в комментарии корреспонденту интернет-издания «Новая Одесса. Инфо», передает Мой Город.

Мэр Новой Одессы сообщил, что может аэропорт и нужно отстраивать, но очень мало информации, на что именно будут направлены выделенные деньги. По его словам, заинтересованные в получении денег представители власти, в частности областной, должны были приехать, как минимум на сессию и разъяснить депутатам, для чего нужно давать средства и какие перспективы.

«Представители новоодеской общины решили, что данные средства лучше потратить на нужды города. Я считаю, что мнение общины нужно поддерживать, они меня избирали и избирали для того, чтобы я поддерживал их решения. Хотя я не исключаю поднятия этого вопроса снова. Если подходит глобально, возможно и нужно отстраивать данный аэропорт, но очень мало информации, понимаете. Да, был лист, пожалуйста, выделите. По крайней мере, кому-то со стороны власти, той же областной, к примеру, можно было подъехать и разъяснить, для чего это нужно, какие перспективы. Потому что когда на комиссиях обсуждалось, какие перспективы, каждый додумывает, что не будут летать эти самолеты, что не будет он функционировать. Отрицать это – я не профессионал. Как опровергнуть данные мысли, это, во-первых», — рассказал Поляков о первой причине принятого решения горсовета.

Новоодесский городской голова также рассказал, что городской бюджет, который получает всего на 44% вместо 100% из райбюджета на то же питание в детских садах, не может являться дотационным.

«И одна из главных причин – это софинансирование из городского бюджета составляет на сегодня более 7 млн грн. Мы на детские сады получили дотаций всего на 44% (дотации из районного бюджета на питание детей в дошкольных учебных заведениях – ред.) и собственными средствами вместо того, чтобы направить на инфраструктуру города мы направили деньги на детские сады и другие программы. Почему в других городах городские бюджеты получили дотации, кто на 100, кто на 90, 80%, а у нас – 44%. Вы понимаете. Это все софинансирование, тоже расходы. Мы не настолько мощный бюджет, чтобы быть кому-то еще дотационным. Это не сильно правильно и община нас не поймет. Мы будем отчитываться, почему такое решение принято. Нас будут спрашивать. Понимаете, если сейчас 7 млн грн направить на г. Новая Одесса, вы понимаете, я бы еще не одну дорогу сделал», — Поляков озвучил вторую причину отказа выделять деньги на аэропорт.

На вопрос, почему решение горсовета так кардинально отличается от райсовета, который решил выделить на аэропорт 1,5 млн грн, мэр Новой Одессы ответил, что депутатские корпусы местных советов – городских, сельских — более приземленные, они решают свои нужды в селе и в городе.

«Здесь бывают настолько острые вопросы и споры идут, потому что решаются проблемы именно территории . А райсовет, я понимаю, — это райсовет. Он не решает местные вопросы. За сколько лет я работаю, таких больших дотаций из райсовета мы и не получали», — пояснил он.