Найбільше Миколаївщина експортує до Росії

Статистики підбили підсумки зовнішньої торгівлі Миколаївщини за січень-червень 2017-го.

Головним управлінням статистики підведені підсумки діяльності підприємств Миколаївської області у сфері зовнішньої торгівлі товарами за 6 місяців поточного року, повідомляє Миколаївська правда.

За даними Державної фіскальної служби України, у січні–червні 2017 року підприємствами області експортовано товарів на суму 862 млн дол. США, що на 19% більше ніж за відповідний період попереднього року, імпортовано – на 369 млн дол. США (на 7% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 493 млн дол. США з переважанням експорту товарів над їх імпортом у 2,3 раза.

Підприємства області експортували товари до 113 країн, серед яких найбільші обсяги припали на Російську Федерацію (28% обласного експорту), Єгипет (15%), Іспанію (5%), Індію та Лівію (по 4%). У іноземців користувалися попитом продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти.

Імпортувалися товари із 83 країн, зокрема, з Гвінеї (13% обласного імпорту), Білорусі (12%), Гайани (10%), Російської Федерації (8%), Китаю та Бразілії (по 6%). З-за кордону завозилися мінеральні продукти, механічне та електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, літальні апарати та плавучі засоби, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.