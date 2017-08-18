Гройсман заявил, что вопрос с Ж/Д вокзалом Николаева будет решаться с «Укрзалізницей»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал проблему с железнодорожным вокзалом Николаева, заявив, что в скором времени этим будет заниматься администрация ПАО «Укрзалізниця».

Об этом он рассказал в комментариях НикВестям.

По словам Владимира Гройсмана, председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко уже доложил ему относительно состояния железнодорожного вокзала и в ближайшее время правительство совместно с «Укрзалізницей» займутся этой проблемой.

— Сегодня мне об этом сказал глава администрации, я поручу проработать это с администрацией «Укрзалізниці» и поработаем над этим предложением, посмотрим, что можно с этим сделать, - сказал Владимир Гройсман.

Также, Владимир Гройсман заявил, что хочет услышать от городского головы Николаева Александра Сенкевича план развития Николаева.

— Хотел бы услышать (от мэра Николаева, - прим.), какой же все-таки план развития города. Города создаются для людей и очень важно, чтобы местная власть уделяла этому очень много внимания. Я говорю, как экс-городской голова, но я являюсь человеком, который и болеет за развитие городов, и для меня очень важно, чтобы в каждом уголке страны, используя возможности децентрализации, были созданы нормальные условия для жизни людей. Начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми, - добавил Владимир Гройсман.