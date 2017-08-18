Кабмин пересчитал размер субсидий

18.08.17 17:00Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Теперь будут учитывать доходы за прошедшие кварталы.

В Минсоцполитики внесли коррективы в начисление субсидий. Теперь, на новый отопительный сезон 2017-18 гг. - с 1 октября 2017 - при расчете размера субсидии будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года. А на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 - по III и IV квартал 2017.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева. По его словам, на правительственную горячую линию поступало немало замечаний от граждан, с вопросом, почему считают прошлогодние доходы, если сейчас не работаю, или получаю меньшую заработную плату.

"Это объективно. Потому, гражданин, например, весь прошлый год работал и получал высокую заработную плату. В этом году по тем или иным причинам уволился с работы и нуждается в помощи в оплате коммуналки по объективным причинам. Социально несправедливо считать его прошлогодние доходы, когда он мог самостоятельно оплачивать счета за тепло, электроэнергию и воду. Поэтому правительство пошло навстречу таким людям, адаптируя их социальное положение до даты назначения субсидии", - отметил Рева.

Кроме того, Рева отметил, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, из-за того, что фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал этого года.

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