На Кинбурской косе браконьеры наловили рыбы на 100 тысяч гривен

Двое жителей Николаевской области на Кинбурне в акватории Ягорлыцкого залива на моторной лодке запрещенными орудиями выловили более 90 тысяч креветок и 24 рыбы, среди которых морской язык, кефаль, ставрида.

Ущерб рыбным запасам государства составил свыше 100 тысяч гривен. Браконьеры были оперативно задержаны сотрудниками прокуратуры, Очаковского отдела полиции и «Николаеврыбохраны».

Решается вопрос о возмещении причиненного ущерба в судебном порядке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.