Николаевские рынки не платят налогов

18.08.17 18:00Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Владельцы рынков и арендующие у них места торговцы скрывают большую часть денежных оборотов, что ведет к огромным недоплатам в местные и государственный бюджеты

Об этом в эфире ток-шоу «Контраргумент» рассказал заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, передает издание "Маю Право".

– Я ответственно хочу заявить, что рынки не платят ничего, то есть копейки. Они даже не десятки тысяч, а тысячи в месяц, то есть измеряется это тысячами. Почему? Основная масса из них, 90% являются плательщиками на Едином налоге. Эта законом разрешено. Они имеют право иметь оборот до пяти миллионов в год как предприятие и соответственно платить с них пять процентов Единого налога в местный бюджет. Если бы они показывали эти пять миллионов в год, то естественно они бы платили в местный бюджет 250 тысяч гривен в год. Но тут даже не десятки, а тысячи. Я считаю, что в первую очередь в этом виноваты сами предприниматели, которые на рынках арендуют торговые места. Они никаких документов в большинстве, как вот с Магеррамовым, не просят, не заключают эти договорные отношения. То есть, они просто платят наличкой, которую естественно они (рынки) в обороте не показывают. Соответственно пять процентов, которые владелец рынка должен заплатит в наш с вами бюджет, он не платит, – сказал Прокофьев.

При этом замглавы областного управления ГФС посетовал, что сотрудников, которые уполномочены проводить оперативные проверки, катастрофически недостаточно при имеющемся количестве нарушений.

– Как бы грустно это не звучало, у нас в фискальной службе на всю область осталось восемь человек в отделе кассового контроля и операций, которые должны проверить всю область. К нам ежедневно приходят десятки жалоб от различных граждан, которым чек не выдали или еще что-то, и эти жалобы они обрабатывают, выезжают на проверки. Магазины, рынки, предприниматели, предприятия – восемь человек, которые могут выходить на фактические проверки без предупреждения и без мораториев. Это реальна проблема. Проконтролировать вот этот колоссальный оборот налички, который платится за аренду на рынках невозможно, на сегодняшний день, – отметил Дмитрий Прокофьев.

Также он добавил, что контроль и уплата налогов более упорядочена в супермаркетах.

– Супермаркеты платят больше налогов. Вопрос в том, что если этот супермаркет территориально зарегистрирован в Киеве или Днепропетровске, то основные налоги: на прибыль, НДС и так далее, платится по месту своей регистрации. Подоходный налог он платит здесь, по месту регистрации торговой точки. Акцизные товары, а именно алкоголь и сигареты, невозможно купить в супермаркете без чека с кассового аппарата и опять же 5% поступает в местные бюджеты с супермаркетов, – резюмировал замглавы облГФС.

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