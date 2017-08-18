В Украине продают некачественную школьную форму и тетради, — результаты проверки

Организация «Общественный контроль защиты прав потребителей» провела контроль качества школьных товаров и обнародовала полученные результаты во время пресс-конференции в Киеве

Проверка тетрадей

Для проверки были отобраны тетради таких производителей: «Тетрада», «Мрії збуваються», «Поділля», «Polisvit», ТОВ «Компания Офорт».

«Если в прошлом году не соответствовали нормам ГОСТ 60% образцов, то в этом году из значительно больше. Пять из исследованных образцов в результате недавней проверки не соответствовали ГОСТ», — заявили представители общественной организации. Среди критериев, по которым определяли соответствие нормам, были размеры тетрадей, качество печати линий, угол наклона линий, качество бумаги. В итоге, эксперты констатировали, что даже для самых юных школьников, тетради в косую линую не соответствовали нормам. Специалисты также отметили, что часто в тетрадях очень тонкая бумага и яркие линии, что не на пользу школьникам.

Эксперты общественной организации, которые проводили проверку, рекомендуют родителям при покупке тетрадей обращать внимание на некоторые нюансы. К примеру, смотреть нужно не на красивую яркую обложку и цены, в на качество бумаги и линий. Кроме того, специалисты советуют при покупке тетрадей обратить внимание на наличие информации о производителе. Ведь добросовестные компании не будут скрывать адреса и электронную почту.

Проверка школьной формы

На пресс-конференции также обнародовали результаты проверки школьной формы. Владислава Миронова сообщила, что для исследования предметов одежды образцы покупались в гипермаркетах «Эпицентр», «МETRO», а также в «Детском мире» в Киеве.

«Согласно нашим исследованиям, 71% изученной продукции – низкого качества. 9 из 12 школьных форм не соответствовали заявленной маркировке. Например, на одной из детских рубашек было указано, что ткань состоит из коттона и вискозы, однако согласно экспертизе – это 100% полиэстер», — отметила Миронова.

По ее словам, некачественные образцы школьной формы были у таких производителей «ПромАтелье Сервис», ТОВ «Легиромторг», ФОП Бычков А.О., ТОВ «Вартнер постачальник» и ТОВ «Пурпуріно».

Эксперты констатируют, что сейчас очень сложно отличить качественную натуральную ткань от синтетической без специальной экспертизы. Дело в том, что некоторые производители научились делать полиэстерные ткани, которые по качеству и на ощупь не отличаются от натуральных.

При выборе школьной формы родителям рекомендуют обязательно проверять этикетку на наличие обязательной информации о производителях. Это в первую очередь адрес производителя, дата производства и срок годности товара, а также состав ткани. Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на крой, швы и ширину подгибов (они не могут быть меньше 3 см).

Глава организации «Общественный контроль защиты прав потребителей» Владислава Миронова отметила, что, к сожалению, даже наличие необходимого сертификата качества не может дать 100% гарантии на качество товара.