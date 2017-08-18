Директор николаевского КП «Центр защиты животных» уверяет, что СМИ лгут (видео)

18.08.17 19:00Сколько просмотров этой статьи20Сколько комментариев этой статьи0

Директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Людмила Ткач обвинила во лжи журналиста Андрея Лохматова, который заявил, что предприятие только через сутки вывезло трупы из-под окон жилого дома, несмотря на обращения николаевцев.

Об этом Людмила Ткач заявила сегодня, 18 августа, в ходе заседания рабочей группы по финансовой деятельности коммунальных предприятий Николаева, отвечая на вопрос депутата от «Нашего края» Сергея Карцева относительно публикации журналиста издания «Преступности.НЕТ» Андрея Лохматова.

Людмила Ткач заявила, что опубликованная в СМИ информация о работе коммунального предприятия по подбору и вывозу трупов животных, не соответствует действительности.

— На диспетчерскую службу нашего предприятия в понедельник утром, не в воскресенье. Когда Департаменту ЖКХ нужно поднять труп в воскресенье, если трубку не берет диспетчер - они дозваниваются мне, и наш сотрудник выезжает, в любое время. На диспетчерскую службу в понедельник утром поступило сообщение о том, что на Намыве отравили две собаки, и их нужно забрать. Наш сотрудник выехал, все сделал. И опять же на нашу диспетчерскую службу поступил телефон от гражданки, которая пришла в ЖЭК, мы можем это доказать, и позвонила нам о том, что мы подобрали только один труп. Мы попросили ее выйти, потому что наш сотрудник ехал в машине уже с двумя, мы попросили ее выйти и просто посмотреть, проверить. Если мы виноваты, то мы бы извинились и приехали, и сделали свою работу за собственные средства. Но когда этот человек вышел, посмотрел и сказал, да действительно трупа за мусорным баком нет, - сказала Людмила Ткач.

Ранее издание «Преступности.НЕТ» написало о том, что в Николаеве, в жилом комплексе «Ривьера» на улице Лазурной в ночь с субботы на воскресенье неизвестные потравили нескольких бездомных собак – утром жильцы под окнами обнаружили трупы животных.

Жильцы дома рассказали, что в воскресенье они звонили в «Центр защиты животных», но там никто не ответил. Также николаевцы написали КП в «Facebook», где получили ответ, что она может оставить заявку в социальной сети, либо позвонить, но уже в понедельник, с 9 часов утра.

Администрация Заводского района Николаева еще 19 апреля текущего года заключила договор с КП «Центр защиты животных» на сумму 207 тысяч 330 гривен на подбирание, вывоз и кремацию трупов бездомных животных. в пункте 5.2 договора указано, что в случае срочной необходимости услуга должна предоставляться в течение 12 часов с момента получения заявки.

Издание пишет, что машина КП приехала только спустя почти сутки, в 12:00 понедельника, но забрала лишь один труп, так как второй кто-то оттащил к мусорным бакам, что стало известно уже после отъезда машины. Искать второй труп сотрудники предприятия не стали.

Помимо этого, сотрудники КП, забрав труп, ничем не продезинфицировали место, где он лежал. Хотя, в договоре между Администрацией Заводского района Николаева и КП «Центр защиты животных», в пункте 6.3.3. указано, что после загрузки трупов животных на транспортное средство, подрядчик производить обязательную дезинфекцию места, где они лежали.

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