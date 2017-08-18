После визита в Николаевскую область Гройсман призвал вправить мозги чиновникам и контролерам

Сегодня состоялось заседание Кабмина, на котором премьер-министр Владимир Гройсман начал с того, что рассказал министрам об итогах своих визитов в Днепропетровскую, Херсонскую и Николаевскую область.

«На этой неделе я был на Днепропетровщине, Херсонщине и Николаевщине. В каждом регионе произошли очень откровенные беседы с представителями бизнеса. Я не доволен климатом, который создают в регионах контролирующие структуры. Критическими вопрос неправомерных проверок. Экономика растет, есть возможности для создания новых предприятий, но психология чиновника не изменилась. Везде услышал о типичных проблемах: трудно оформить землю, трудно оформить разрешение по строительным работам. Подчеркиваю, мы не будем мириться с таким положением дел. Бизнес должен работать без помех», — сказал Гройсман.

Он также напомнил, что «с портами беда», что тарифы в Николаевском порту — самые высокие в мире, что в Николаеве уже возрождается судостроение и речные перевозки, но мешают представители контролирующих структур. Как сообщает Інше.ТВ, именно поэтому премьер призвал министров вправить мозги своим подчиненным. И что он готов «снести все эти контролирующие органы», которые мешают развитию бизнеса. И что если нужно, он сам готов возглавить это движение.