Рейды по николаевским магазинам и рынкам вместе с Максимом Несмияновым

18.08.17 19:27Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 18 августа, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов совместно с николаевскими журналистами провели проверку всеми известного магазина «МЕТРО», СИЛЬПО и продукции на Центральном рынке.

Инфомирует журналист Nikmedia.

В последствие проверки в магазине «МЕТРО» обнаружилась масса просроченного товара, в числе которого также находилось детское питание, шоколад, спиртные напитки и не только.

Директор «МЕТРО» заявлял, что в сам магазин не имеют право заходить люди, не имеющие магазинной карточки. Хотя, ни на дверях, нигде в письменном виде не сказано об этом. То есть, потребитель не уведомлен об этом, впрочем, как и журналисты в этот момент.

Но, самым шоковым местом стал Центральный рынок, на котором Максим Несмиянов совместно с нами имел возможность проверить молочные, рыбные и мясные продукты.

Во время контроля качества мяса исполнительный директор указал продавщице на некоторые оплошности и неправильность соблюдения норм продажи мясного продукта. На просьбу показать санитарные документы на мясо, которые обязаны быть у каждого продавца на месте, продавщица, после множества нецензурных слов и оскорблений в сторону Максима Несмиянова, всё-таки пошла за ними.

Также во время проверки она неоднократно позволяла себе ударять по нашим фотоаппаратам.

Для создания спокойствия в данной ситуации была вызвана полиция. Никто из сторон заявление писать не стал, хотя действия продавщицы были противозаконными, так как это являлось препятствием журналистской деятельности. Любой человек имеет право запечатлевать на камеру все моменты, если он находится в общественном месте.

Общие впечатления Максима Несмиянова и у нас от происходящего были ужасными, так как в магазинах поразило количество просроченного товара, в котором есть даже детское питание. И просрочка не на пару дней, а на месяцы. На Центральном рынке – просроченное на два месяца печенье, рыба, которая неправильно хранится, мясо, которое действительно можно назвать тухлым из-за того же неправильного хранения и продажи. На многих прилавках весы, которые рассчитаны на то, чтобы обвесить покупателя…

В конце могу заявить лишь то, что продавцы нашего славного города с нетерпением будут ожидать наших дальнейших с ними встреч…

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