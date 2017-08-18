Антисанитария, мухи, грубые продавщицы или в Николаеве проверили Центральный рынок (фото)

18.08.17 19:57Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Очередной рейд торговыми точками Николаева провел 18 августа, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов совместно с николаевскими журналистами. Самая интересная картина представилась "ревизору" на Центральном рынке Николаева. Особенно было что посмотреть Максиму Несмиянову в "рыбном" и "мясном" отделах.

Ревизор отметил, что практически на всех продуктах отсутствует маркировка, хранятся и продаются они в различных ящиках, а иногда вообще на картонках. Абсолютно все товары реализуются на прилавках, без холодильников. То есть, рассказывает Максим Несмиянов, есть риск, а особенно в такую летнюю жару, что большинство мясных и рыбных продуктов испортятся через 6 часов. Здесь же реализуют все это не один день. Охлаждать мясо и рыбу некоторые продавцы пробуют бутылками наполненными холодной водой. Но это на самом деле сомнительное охлаждение и малоэффективное, - говорит "ревизор".

Мухи на продуктах, вода в которой неоднократно промывается рыба, грязные прилавки, мусор - это далеко не все "кошмары", которые увидели журналисты на Центральном рынке. Кроме всего этого набора, продавцы на Центральном рынке торгуют без перчаток и с непокрытой головой.

Как оказалось, у некоторых продавцов отсутствуют документы на продукты и заключения ветврача. Либо, по крайней мере, они отказались их предоставлять "ревизору". Некоторые начали убеждать Максима Несмиянова и журналистов, что мясо может хранится без холодильника 24 часа. По сообщениям Свідок.інфо , в результате долгого спора и даже нападения продавцов на журналистов, на место событий прибыла патрульная полиция. Далее уже в сопровождении сотрудников правоохранительных органов "ревизор" продолжил проверку.

Чтобы продемонстрировать все зафиксированные нарушения Максим Несмиянов попробовал обратиться в лабораторию ветсанэкспертизы, которая находится рядом в здании рынка. Но двери к ветврачу оказались закрытыми. Стоит отметить, что и графика работы лаборатории тоже не оказалось.

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