Из звезд только Сенкевич и ярмарка: как в Николаеве пройдет День Независимости

18.08.17 20:45Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

24 августа в Украине отмечается День Независимости, и несмотря на то, что другие города уже давно пригласили себе звезд украинского шоу-бизнеса на праздничные концерты, в Николаеве будут только районные коллективы.

Об этом стало известно в ходе селекторного совещания в Николаевской облгосадминистрации, посвященного Дню флага и Дню Независимости, в пятницу, 18 августа.

На совещание пришли все заместители главы ОГА, начальники районных администраций Николаева, мэр Александр Сенкевич, чиновники областных и городских ведомств, а на видеосвязь вышли все главы РГА. Заседание проходило под председательством руководителя области Алексея Савченко.

Как сообщают Новости-N, в ходе доклада начальника областного управления культуры Михаила Димитрова стало известно, что праздничный концерт будет состоять только из местных коллективов.

-24 числа приезжают 8 районов, коллективов, они будут здесь, - сказал Димитров

Тогда присутствующие задали уточняющий вопрос чиновнику: "Исполнители кто будут?"

-Ну, кроме вас? - пошутил вдогонку глава ОГА.

Михаил Димитров ответил Алексею Савченко, что из популярных украинских звезд не будет никого. Депутат облсовета, глава Ингульской администрации Светлана Гладун попросила руководителя области помочь найти звезду, но в ответ губернатор отшутился:

-Александр Федорович сказал, что он будет, - сказал Савченко.

Помимо этого, в ходе совещания было предложено организовать очередную ярмарку. Как пошутил первый заместитель главы ОГА Вячеслав Бонь: «можно на газоне Александра Фёдоровича», имея ввиду площадь перед горсоветом. По мнению некоторых присутствующих, ярмарка будет актуальна в связи с грядущим праздником 1 сентября. Однако, пока нет окончательного решения будет ли ярмарка, и где именно: на площади Соборной или же на Адмиральской.

Стоит отметить, что другие города о вопросе празднования Дня Независимости задумались за несколько месяцев, поэтому и пригласили к себе звезд украинского шоу-бизнеса. Например, в Харькове будет выступать «Океан Эльзы» и их приезд рекламируется уже не один месяц.

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