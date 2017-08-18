У Миколаєві на ринку побили журналістів трьох українських ЗМІ

18.08.17 21:00Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

18 серпня у Миколаєві на Центральному ринку продавчині м’ясного відділу накинулись на журналістів ТРК «Україна», інтернет-видань NikLife та Shipovnik.ua, які знімали перевірку на ринку.

Журналісти знімали процес перевірки виконавчим директором Спілки споживачів України Максимом Несміяновим якості продуктів на ринку. В той час, як справа дійшла до м’ясного павільйону, одна з продавчинь почала конфліктувати, сперечаючись з ним про те, які документи вона повинна мати на товар та скільки його можна тримати без холоду.

В цей час до суперечки приєднались інші співробітниці ринку, одна з яких, обурена тим, що її знімають, по черзі вдарила по камері журналіста NikLife Юрія Ягольника та журналістки Shipovnik.ua Олександри Чернової.

На місце журналісти викликали поліцію, але заяв на продавчинь писати не стали.

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