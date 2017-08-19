Холера в николаевских реках не подтвердилась

Согласно плана мониторингового исследования, пробы отбирались 14 августа 2017 г., результат получен 18 августа.

О результатах еженедельного отбора речной, морской воды и песка, которые проводятся Государственной организацией «Николаевского областного лабораторного центра МОЗ Украины» (директор — Владимир Клочко), журналисту «Корабелов.Инфо» сообщила Татьяна Ларионова, главный специалист отдела безопасности среды жизнедеятельности Управления Госнадзора за соблюдением Законодательства Главного Управления Госпотребслужбы Николаевской области.

Согласно предоставленной информации о результатах исследований, проведенных по санитарно-микробиологическим показателям, к сожалению, в ряде случаев индекс ЛКП (содержание в воде лактозоположительной кишечной палочки) не соответствует норме, которая составляет 5 000 единиц ЛКП на 1 литр воды.

Из 19 проб речной воды, взятых на этой неделе, 11 проб не соответствуют норме.

Намыв — индекс 1 300 000 единиц ЛКП;

«Стрелка» — индекс 240 000 единиц ЛКП,

Пляж «Чайка» — индекс 210 000 единиц ЛКП,

Маяк — индекс 70 000 единиц ЛКП;

городской Яхт-клуб — индекс 6 200 единиц ЛКП.

Из 13 проб морской воды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам 1 проба. Это г. Очаков, МОК «Ольвия» — индекс 70 000 единиц ЛКП.

7 проб песка в мониторинговых зонах дали отрицательный результат на присутствие гельминтов.

Возбудитель холерного вибриона, по данным специалистов, ни в одной из проб, взятых в начале этой недели, не обнаружен.