Центр занятости получил 169 вакансий от Ольшанской объедененной территориальной общины

19.08.17 09:00Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Выездная акция «Объединенные территориальные общины и служба занятости - выгодное сотрудничество» состоялась на территории Ольшанской ОТО.

Во время мероприятия жители общины знакомились с вакансиями по Николаевской области, проходили профдиагностическое тестирования, узнавали о возможности обучения с помощью службы занятости и новых сервисах для поиска работы и подбора кадров.

Тем, кто не имеет образования, или хочет сменить профессию сотрудники службы занятости предлагали научить или переучиться в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости бесплатно с гарантией последующего трудоустройства. Об это сообщили в отделе отделе информационной работы ОЦЗ.

«В Николаевский районный центр занятости с начала года поступило 169 вакансий от Ольшанской объединенной территориальной общины, на сегодняшний день укомплектовано уже 162. За это же время 143 человека были привлечены к общественным и других работам временного характера. В целом Ольшанская ОТО одна из самых активных общин, которая сотрудничает со службой занятости в этом направлении, поскольку на собственном опыте убедились, что это выгодно и для бюджета ОТО, и для ее жителей », - рассказал директор Николаевского ОЦЗ Дмитрий Оборонько.

По словам главы ОТО Ивана Новака, руками безработных в рамках общественных работ сделано очень много, например, благоустройство территорий, установка скамеек, декоративных конструкций в скверах, помощь в ремонте помещений и тому подобное.

В рамках акции представитель Благотворительного фонда «ЛАСКА» ознакомила жителей общины с возможностями Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства и перспективами реализации его в Ольшанской ОТО.

На шаг к реализации своей мечты смогла приблизиться Елена Луциенко, которая сейчас является безработной, а также принимает участие в общественных работах по направлению службы занятости.

«Я всегда мечтала стать кондитером, но в силу разных обстоятельств реализовать свое желание не могла. Сегодня от специалистов службы занятости я узнала про набор учебной группы по профессии кондитер и уже осенью я приступаю к учебе», - отметила Елена.

Большим спросом среди молодежи пользовались профориентационные услуги, каждый хотел пройти профдиагностическое тестирование и получить консультацию специалиста по выбору профессии. А пока ждали своей очереди, школьники смогли протестировать QR-коды от службы занятости.

Всего мероприятие посетили около 80 человек. В основном людей интересовали вакансии с высокой заработной платой, вопрос условий регистрации в службе занятости, получения материальной помощи по безработице, а также юридические консультации по надлежащему оформлению трудовых отношений с работодателями.

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