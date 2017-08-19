Курс валют на 19 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,49 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег . Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 августа установлены на таком уровне: 25,490401 грн за доллар; 29,925731 грн за евро; 0,429410 грн за российский рубль; 32,817619 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 18 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара совсем незначительно упала, курс евро поднялся, стоимость российского рубля, наоборот, стала меньше, но изменения незначительны, фунт стерлинг также подешевел. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама