05.08.17 11:564340
Курс валют на 19 августа
|19.08.17 09:13
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,49 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,49 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 августа установлены на таком уровне:
25,490401 грн за доллар;
29,925731 грн за евро;
0,429410 грн за российский рубль;
32,817619 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 18 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара совсем незначительно упала, курс евро поднялся, стоимость российского рубля, наоборот, стала меньше, но изменения незначительны, фунт стерлинг также подешевел.