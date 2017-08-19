На пороге синоптических изменений: украинцам сделали серьезное предупреждение

Украина находится на пороге синоптических изменений - именно в этот период активизировались магнитные бури.

Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Жара выходных и начала недели изменится во вторник-среду существенным похолоданием. Холоднее воздух, обычно, тяжелый, давит и поэтому может усиливаться ветер. Атмосферное давление прыгает - это ясно", - отмечает она.

Попасть в дождь при температуре +16+18 градусов - также испытание для "отвыкших" от мокрой прохлады организмов, говорит синоптик.

"Да и вообще часто с середины августа атмосфера постепенно начинает переориентироваться на другой сезон. Поэтому следующая неделя может вводить в дисбаланс наше самочувствие. Чуть внимательнее будьте к себе и не пугайтесь, это - лишь изменение погоды", - объяснила Диденко.