С 20 августа в Николаевской области будет запрещен вылов раков

В Николаевской области с 20 августа до 20 сентября запрещен любой вид лова речного рака.

Об этом идет речь в указе Николаевского рыбохранного патруля от 20 марта 2017 года «Об установлении весенне-летнего нерестового запрета на лов рыбы и других водных биоресурсов в 2017 году».

«Запретить всякий вид и способ вылова речного рака на водоемах подконтрольных управлению Госагентства рыбного хозяйства в Николаевской области во время второй линьки — с 20 августа по 20 сентября», - говорится в сообщении.

Во время линьки у раков обновляется панцирь. И хоть сам процесс линьки длиться короткий срок — максимум сутки — панцирь рака укрепляется на протяжении месяца. Таким образом в течении этого месяца раки являются очень уязвимыми.

Нарушителей, которые будут игнорировать запрет на лов раков, ожидают штрафы от 34 до 680 грн. Кроме этого им нужно будет компенсировать по 25 гривен за каждого выловленного рака.

Стоит отметить, что лов раков для сел Николаевской области является одним из важных промыслов. Особенно это касается сел Побужья, где едва ли не в каждом доме продают раков.

Сообщает никцентр