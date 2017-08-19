В 100 школах Украины внедрят новый учебный стандарт - Гриневич

В 100 школах во всех регионах Украины с сентября начнется внедрение нового учебного стандарта начального образования.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич на Всеукраинской августовской педагогической конференции, сообщает Укринформ.

"Мы готовим пилотирование нового стандарта в 100 школах с начала нового учебного года. А с 2018 года все первоклассники пойдут в новую украинскую школу", - сказала Гриневич.

По ее словам, с введением нового учебного стандарта меняться содержание и результаты обучения, методики преподавания. Согласно концепции новой украинской школы изменение методов обучения предусматривает партнерство и наставничество в отношениях между учителем и учащимися, поддержку детей, развитие у них критического мышления, самоуважения и уверенности в себе.

Изменение содержания предусматривает ориентацию обучения на развитие умений, возрастных особенности ребенка, формирование компетентностей, необходимых для решения жизненных проблем. Предлагается изменить также и среду обучения - создать такое учебное пространство, которое будет способствовать творческой самореализации ребенка. Также должен уменьшиться объем домашних заданий, предусмотрено введение интегрированных предметов.

"Сущность нового стандарта, ключевые принципы - признание и содействие развитию талантов каждого ребенка. Нам важно, чтобы ребенок был в центре учебного процесса", - отметила руководитель МОН.

Она добавила, что учителя будут иметь возможность строить собственные образовательные программы, а в начале они получают модельные учебные программы, которые смогут использовать.

Министр призвала представителей местной власти поддержать новых учителей, которые будут участвовать в пилотном проекте.

Как известно, проект нового учебного стандарта одобрен Коллегией МОН, готовится проект постановления Кабмина об утверждении на государственном уровне.