05.08.17 17:506030
Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»
|19.08.17 13:18
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Уважаемые николаевцы, пассажиры автобусов маршрутов №54 и №83!
Уважаемые николаевцы, пассажиры автобусов маршрутов №54 и №83!
Стали известны победители еженедельного призового розыгрыша, организованного для вас предприятием ООО «Евротранстехсервис».
Выигрышные билеты:
РРРЗ 253583;
РРРК 253527;
РРРК 253666.
Обо всех подробностях победители смогут узнать, позвонив по телефону 066-340-37-17.
Ваша награда ждет вас!