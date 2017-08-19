Майбутніх абітурієнтів попередили про зміни у ЗНО з іноземних мов

19.08.17 14:17Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Вже з 2018 року у ЗНО з іноземної мови з'являться нові блоки з завданнями.

Про це заявив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає DT.UA.

Наступного року буде проблема з порівнянністю результатів ЗНО з іноземних мов. Адже тест з іноземної зміниться — у ньому буде новий блок завдань, аудіювання. Тому, очевидно, сертифікати ЗНО з іноземних мов, отримані 2017 року, наступного не будуть ураховані, – наголосив Карандій.

Поки невідомо, чи зазнають змін тести з інших предметів.

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