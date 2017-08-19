В Николаеве собака выпала с третьего этажа: зоозащитники снова подозревают, что ей «помогли»

В КП «Центр защиты животных» подозревают, что жители Николаева выбросили собаку с третьего этажа. По словам анонимной заявительницы, это сделали люди, злоупотребляющие алкоголем. Однако о них мнения местных жителей разделились, поэтому выводы должна сделать полиция.

Об этом сообщается на странице ЦЗЖ в «Фейсбук», передает Мой Город.

В первом сообщении отмечается, что собаку привезла в Центр защиты животных женщина. Якобы животное забрали с улицы злоупотребляющие спиртным люди, а затем выбросили его с третьего этажа. Полицию женщина не вызвала, опасаясь расправы. Отметим, что в комментариях николаевцы просили зоозащитников не устраивать народный суд и не вешать «ярлыки» без выяснения фактов.

В во втором посте зоозащитники рассказали, что вызвали патрульных. Здесь центр пишет, что в устной беседе заявительница уже утверждала, что собаку точно выбросили злоупотребляющие алкоголем люди. Однако тут уже сделана приметка, что выяснить должна все обстоятельства полиция.

«Местные жители слышали о ситуации, произошедшей с собакой. О людях, проживающих в квартире, где произошло происшествие, мнения разделились. Поэтому достоверную информацию, какой образ жизни ведут люди, должны узнать правоохранители», — пишут в ЦЗЖ.

Представители ЦЗЖ написали заявление в полицию по поводу жесткого обращения с животными, собака находится под наблюдением ветеринаров.