Университет кораблестроения потерял пять миллионов гривен

19.08.17 17:00Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские аудиторы нашли финансовые нарушения на пять миллионов гривен во время проведения ревизии НУ кораблестроения адмирала Макарова и его структурных подразделений: Первомайского колледжа НУК адмирала Макарова и Первомайского политехнического института НУК адмирала Макарова.

Об этом сообщает Госаудитслужба.

Учебное заведение не получило доход на сумму 2,5 млн гривен от предоставленных полиграфических услуг, наладки и испытания оборудования, услуг по отдыху в спортивно-оздоровительном лагере и питания студентов и сотрудников университета.

По причине того, что руководители университета не обеспечили своевременное взыскание задолженности за предоставленные платные услуги, просрочка сроков подачи исков привела к безвозвратным потерям доходов на 1,5 млн гривен.

Еще 480 тысяч гривен необоснованных расходов ВУЗ допустил при начислении заработных плат профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам бухгалтерии, привлеченных к оказанию платных образовательных услуг за счет общего фонда.

Такие же нарушения на сумму 170 тысяч гривен обнаружили в Первомайском политехническом институте и на сумму 155 тысяч гривен — в Первомайском колледже. Кроме того, 400 тысяч гривен безосновательно получили работники университета за работу в тяжелых и вредных условиях труда без проведения соответствующей аттестации рабочих мест.

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