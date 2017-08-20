Хна-мастер прежупрежил горожан о последствиях пляжного татуажа

Жительница Николаева Евгения Чабанова разместила на странице в Facebook фотографии плачущей девочки, руки которой от пальцев до локтей покрыты такими язвами и волдырями, которые могут возникнуть от воздействия кислоты или сильных ядохимикатов.

Евгения утверждает, что эти раны — результат работы пляжных мастеров, которые предлагают всем желающим нанести на тело всякие рисунки, похожие на татуировки, которые со временем легко удаляются.

«Друзья, это важно!!! Не рисуйте себе "временные татуировки" на пляже!!! На пляже рисуют не хной, а УРЗОЛОМ, это химический ядовитый чёрный краситель в баночке, наносится кисточкой. Обещают, что будет держаться месяц. Если увидели такого "художника" - БЕГИТЕ!

Вот какие последствия. Химические ожоги, которые потом остаются на всю жизнь. Распространено и на пляжах Украины, особенно на крупных курортах», - взывает Евгения.

По ее словам, недобросовестные татуажники, желающие заработать, используют урзол и в Украине, и странах ближнего и дальнего зарубежья, куда могут выезжать на отдых с детьми или без украинские граждане.

«Урзолом рисуют не только там, а в Украине, России, и везде, где есть море и повод нечестно заработать. Мое дело, как хна-мастера, предупредить. Ко мне приходили люди после тату на море и я знаю, о чем говорю. Натуральные материалы, кстати, никогда не вызовут подобных реакций», - предупреждает и советует Евгения Чабанова.