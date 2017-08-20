В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

20.08.17 11:30Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Практически по всей территории Украины объявлен наивысший уровень (5 класса) пожарной опасности, который продержится до 22 августа 2017 года.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, до 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Такой неутешительный прогноз создает предпосылки для резкого увеличения числа возгораний на территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности.

"Так, только в течение минувших суток в Украине произошло 555 возгораний на открытых территориях", - доложили в ведомстве.

В ГСЧС предупредили, что угроза возникновения пожаров будет только расти, поэтому призвали граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

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