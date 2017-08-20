В Украине появился новый вид мошенничества: воры «модернизируют» банкоматы

В Николаевской области был зафиксирован случай, когда мошенники оборудовали неизвестным, сторонним устройством один из банкоматов

Об этом сообщили в полиции области. Так, по словам полицейских, неизвестное устройство на банкомате заметил управляющий одного из банков Николаева. Устройство для выдачи денег было «модернизировано» металлической планкой с липкой лентой, которая была хорошо замаскирована по цвету и препятствовала выдаче денег из банкомата.

Новая мошенническая схема заключается в том, что клиенты не видят, как банкомат выдает деньги и уходят к другому, а вот мошенник, после этого, снимает планку и забирает наличность. Отмечается, что это уже третий случай в городе. Также не так давно, о данной схеме сообщали и жители Киева в соцсетях. В полиции утверждают, что мошенники используют обычные алюминиевые планки, которые встречаются в изготовлении мебельной фурнитуры. Зачастую эти планки очень похожи на шторку банкомата. Сотрудники правоохранительных органов советуют украинцам обращать внимание на внешний вид банкоматов, не отходить от банкомата, если он показывает, что операция по выдаче денег прошла успешно. Также при обнаружении такой накладки советуют немедленно звонить в полицию.