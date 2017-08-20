Украина отстает от Европы на 10 лет в развитии мобильного интернета

Правительство должно прислушаться к операторам, чтобы уже через несколько лет 4G покрывало всю страну. Если операторам придется внедрять связь четвертого поколения на частоте 2800 МГц, которые малопригодны для 4G, – это может сделать четвертое поколение связи для операторов и украинцев слишком дорогим.

Чем 4G лучше 3G

В отличие от третьего поколения связи (3G), 4G – или же технология LTE (Long-Term Evolution) – основана на протоколах пакетной передачи данных и обладает Voice over IP, позволяющей передавать голосовые сигналы через интернет. Это должно значительно снизить стоимость разговоров.

4G отличается прежде всего скоростью. Минимальная скорость мобильного интернета четвертого поколения – 100 мегабит в секунду, максимальная – 1 гигабит в секунду. Для сравнения в 3G минимальная скорость – 348 килобит в секунду, максимальная – 2 мегабита. Так, последняя серия «Игры престолов» в качестве 1080 p с 3G загружается 16 минут. При 4G – за восемь секунд. Видео в HD формате на YouTube 3G будет загружать до пяти минут, с 4G – моментально.

Также LTE сократит время ожидания – не будет задержек при видеозвонках или онлайн-играх через мобильный интернет. Во время автомобильных пробок или футбольных матчей, когда в одном месте к интернету подключаются много людей, скорость интернета не будет снижаться, поскольку 4G равномерно распределяет запросы между своими вышками.

Для работы связи четвертого поколения нужны сети CDMA 800, GSM 900/1800, UMTS 2100. Однако в Украине они уже заняты. Например, диапазон частот 700-800 МГц используется для аналогового телевидения. Чем большая частота, тем меньше территории покрывается сигналом и наоборот. Кабмин предлагает операторам две частоты для запуска 4G – 1800 МГц и 2600 МГц.

«Частота 1800 МГц – позволяет операторам увеличить покрытие. Например, 2600 МГц не дает связь, где много абонентов – таких станций должно быть больше, чтобы охватить территорию. Важно, что регулятор дает возможность операторам принимать участие в конкурсе на обе частоты. Оператор 3Mob, который является частью «Укртелекома», сейчас предоставляет услуги 3G связи. Решение об участии 3Mob в конкурсе еще не принято. Оно будет рассмотрено после оглашения точных условий. Поэтому мы пока оцениваем необходимость и перспективы принимать участие в конкурсе», – рассказывает пресс-секретарь «Укртелекома» Михаил Шуранов.

4G будет не только быстрее, но и дороже. Если в Украине появится 4G, то вряд ли он будет доступен по всей стране, а охватит только многонаселенные города. Чтобы 4G стал массовым, украинцы должны быть готовы платить за мобильный интернет больше ста гривен, предполагает президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

«Все решает спрос – сколько люди могут платить за эти услуги. Если это в среднем 75-100 грн/мес, то развертывание сейчас 4G может быть экономически невыгодным. Не будет такого спроса, чтобы сеть нагрузить, а если не будет загружена сеть, то услуги будут еще дороже», – говорит эксперт.

Последняя страна в Европе без 4G

Украинцы почувствовали разницу между 2G и 3G в 2015 году, тогда мобильный интернет стал намного быстрее – с 9-14 кбит/с до 2 Мбит/с. В мире мобильный интернет третьего поколения начали внедрять еще в 2000-2003 годах. А с 2011 года большинство стран перешли на 4G. Поскольку в Украине 3G начали использовать два года назад, его покрытие еще недостаточно развито и не окупило себя.

«В Украине сложилась уникальная ситуация – мы только успели внедрить 3G, а уже нужно 4G из-за того, что было искусственное торможение процесса. Сейчас, с одной стороны, необходимо проводить 4G тендер и эти частоты как-то распределять, чтобы операторы приступили к внедрению. Но есть проблемы – этот процесс дорогостоящий, и сети 3G еще не исчерпали свой экономический ресурс. Это может быть нецелесообразно и в 2018 году», – считает президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

Существует две причины, почему Украина отстает от Запада по развитию скоростного интернета, отмечает председатель правления Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко. Во-первых, всего за два года эксплуатации 3G себя еще не окупил и операторам невыгодно переходить на связь следующего поколения. Также в Украине существуют компании, которые держат часть частот и не используют их. А из-за несовершенного законодательства регулятор не может изъять диапазон частот, которые не эксплуатируются.

В Украине 4G появится, когда мир перейдет на 5G

На внедрение 4G Украине понадобится до двух лет, уверен Александр Федиенко. Такие же прогнозы сделали в Министерстве экономического развития. Для этого Нацкомисия по регулированию связи должна провести конкурс по выдаче лицензий, после операторам понадобится время на закупку технологий и распространение 4G. К этому времени мир начнет переходить на пятое поколение связи, прогнозирует компания Ericsson. Восточная Европа в это время только достигнет роста распространения 4G. Похожая ситуация будет на Ближнем Востоке и Африке. К тому же, в Украине продолжается строительство и развитие 3G сетей. К примеру, Житомир подключили к связи третьего поколения только две недели назад. А на карте страны еще достаточно белых пятен, которые не подключены к быстрому мобильному интернету.

«Для освоения диапазона 2600 ГГц телеком-операторам понадобится строить новые сети практически с «нуля». Это займет не один год и потребует огромных затрат. В то же время, при развитии новых технологий на частотах диапазона 1800 МГц, ряд городов Украины смогут получить услуги 4G связи уже к лету 2018 года. Это подтверждает и мировой опыт – огромное большинство сетей 4G запущены именно в диапазоне 1800 МГц», – отмечает Игорь Ерещенко.

На развитие сети 4G будет влиять отношение государства к защите сетей операторов. По словам Михаила Шуранова, полиция, госорганы и суды не считают повреждение линий связи серьезным преступлением. Вор кабеля в лучшем случае заплатит штраф, который меньше стоимости меди, которую он украл и сдал.

«Для развития сетей четвертого и пятого поколений нужна оптика. Ее повреждение сейчас никого не интересует, а воры рубают все и ищут, что могут сдать, как металлолом. Этот вопрос серьезный, поскольку будет увеличиваться количество станций. Если не будет должной защиты – это негативно повлияет на качество предоставления услуг», – добавляет Шуранов. Для внедрения связи четвертого поколения страна должна перевести тендер на частоты 4G, и одновременно рефарминг частотного диапазона. Операторы, которые владеют частотами в диапазоне 1800 МГц, добровольно вернут их государству, а затем выкупят по установленной правительством цене, но уже с разрешенной технологической нейтральностью.