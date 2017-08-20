С начала года в Украине больше всего подорожал алкоголь

20.08.17 16:55Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В Государственной службе статистики обнародовали информацию о подорожании товаров потребительского рынка с начала 2017 года

Так, по данным Госстата, в целом стоимость продовольственных продуктов с начала текущего года выросла для украинцев в среднем на 8,2%. Среды прочих потребительских товаров, больше всего выросли цены на алкоголь. А среди продуктов питания больше всего подорожали овощи.

Сообщается, что с января текущего года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Украине на 12%. Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 13%.

Также, по данным Госстатистики, на 8% подорожали для украинцев коммунальные услуги, на 7% выросли в цене услуги общественного транспорта. А вот обувь и предметы одежды стали дешевле – на 4,3%.

Стоит отметить, что в Украине выросла средняя цена на 14 наименований из общего списка 23-х социальных продуктов питания. Произошло это в связи с отменой госрегулирования цен на социальные продукты.

За последние две недели, предложение арбузов на рынке Украины сократилась в 2,5-3 раза. По это причине цены на ягоду, с начала августа, выросли даже больше, чем вдвое.

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