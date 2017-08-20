В Николаеве провели очередной рейд по предотвращению стихийной торговли Вчера, 19 августа, в Николаеве состоялся очередной рейд по предотвращению стихийной торговли. Проверки законности осуществления реализации товаров проходили по ул. Сенной, ул. Декабристов, ул. Привокзальной, 1. В результате рейда было составлено 7 административных протоколов, также с нарушителями были проведены соответствующие разъяснительные беседы. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама