06.08.17 18:503200
В Николаеве провели очередной рейд по предотвращению стихийной торговли
|20.08.17 17:27
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Вчера, 19 августа, в Николаеве состоялся очередной рейд по предотвращению стихийной торговли.
Вчера, 19 августа, в Николаеве состоялся очередной рейд по предотвращению стихийной торговли.
Проверки законности осуществления реализации товаров проходили по ул. Сенной, ул. Декабристов, ул. Привокзальной, 1. В результате рейда было составлено 7 административных протоколов, также с нарушителями были проведены соответствующие разъяснительные беседы.