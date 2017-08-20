В Николаеве провели очередной рейд по предотвращению стихийной торговли

20.08.17 17:27Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 19 августа, в Николаеве состоялся очередной рейд по предотвращению стихийной торговли.

Проверки законности осуществления реализации товаров проходили по ул. Сенной, ул. Декабристов, ул. Привокзальной, 1. В результате рейда было составлено 7 административных протоколов, также с нарушителями были проведены соответствующие разъяснительные беседы.

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