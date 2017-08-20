Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

Оказывается, солнечное затмение в этом году станет по-настоящему уникальным. По прогнозам астрологов состоится оно уже завтра, 21 августа. Говорят, что это событие повлечет множество изменений в поведении людей и стихий.

Когда будет и где смотреть солнечное затмение 21 августа

К сожалению, украинцы не смогут увидеть это уникальное затмение, поскольку оно ожидается в 21:26 по киевскому времени. А это уже вечер. Зато в полной мере его смогут наблюдать жители США. Затмение 26 августа 2017 года даже окрестили «Великим американским затемнением». Стоит отметить, что для Америки это природное явление в 2017 году станет по своему уникальным – первым солнечным затмением со времен основания США, полную фазу которого можно наблюдать исключительно в этой стране.

Однако, у жителей Украины тоже есть шанс посмотреть на это затмение. Сделать это можно будет благодаря NASA, которое организовывает прямую трансляцию космического явления. Для этого агентство использует 11 космических аппаратов, 3 самолета и 50 аэростатов.

Солнечное затмение: что нельзя делать

Эксперты говорят, что в период солнечного затмения (три дня до и три дня после) люди склонны принимать «важные» для них решения, которое в конечно результате оказываются неверными.

Поэтому астрологи не рекомендуют в это время начинать новые дела, не браться ни за что спонтанно. Не советуют также делать какие-либо сложные медицинские процедуры, поскольку это может закончится неудачей. Избегайте участия в массовых акциях, постарайтесь не принимать по истине важных решений, которые должны решить вашу судьбу. Также эксперты не рекомендуют раздражаться, злиться, ввязываться в конфликты.

По словам астрологов, в период солнечного затмения люди также становятся более нервными и раздражительными. Поэтому, если вдруг близкий человек вас обидел или накричал, не расстраивайтесь, ведь дело может бить именно в затмении.

Солнечное затмение: что можно делать

Кроме негативного влияния, солнечное затмение часто играет очень позитивную роль в жизни людей. Так, по убеждению астрологов, эта неделя очень благоприятна для творчества и жизненной активности.

Также в этот период будет полезно избавится от ненужного хлама и грязи, которая накопилась в жизни или в доме. Это отличный момент, чтобы «очиститься», возобновить силы и наполнить жизнь яркими красками.

А еще это благоприятное время, чтобы переосмыслить свою жизнь, изменить характер, попрощаться с неприятными людьми и негативной энергией, которую они привнося в ваш мир.

В день солнечного затмения рекомендуют несколько раз принимать контрастный душ. Это поможет справится с негативными мыслями и плохим самочувствием. Вода как бы очистит не только тело, но и душу.

Солнечное затмение: для кого опасно

Астрологи говорят, что солнечное затмение оказывает большее влияние на мужчин, а лунное – на женщин. Однако очень чувствительными к этому явлению могут быть дети и пожилые люди, не зависимо от пола.

Так, в период затмения – не только 21 августа, а и три дня до и три дня после, у людей могут возникать проблемы со здоровьем. Чаще всего это проявляется скачками давления, головными болями или обострением хронических болезней.

В этом случает также полезным будет контрастный душ. А еще, людям склонным к метеозависимости, рекомендуют избегать активной деятельности.