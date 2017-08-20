"Едут на голых полках": украинскую журналистку шокировала поездка на поезде в Николаев

Ольга Байвидович возмутили военнослужащие на "голых полках" и неработающие розетки

Представительницу украинских СМИ Ольгу Байвидович повергла в шок ее поездка в Николаев на поезде. Подробности неприятного инцидента девушка описала на своей странице в Facebook.

"Едут с Десны. В билетах постель не оплачена. Говорят, что не положено. Так и едут на голых полках. Шок. И ещё один момент. Розеток полно прямо возле полок, ни одна не работает. У проводника, чтобы зарядить, надо заплатить 10 гривен. Да, деньги небольшие, но с какой стати?", — пишет Ольга.