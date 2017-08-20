Вице-мэр Николаева намерен взяться за метлу и поработать дворником

Заместитель мэра Николаева Мкртыч Мкртчян хочет несколько дней поработать вместе с дворниками ЖКП «Бриз». Об этом он сообщил в ходе заседания бюджетной комиссии.

Так, у вице-мэра поинтересовались, как обстоят дела с ликвидацией так называемых «белых пятен», передает Свідок.инфо. Напомним, что с принятием новых тарифов на обслуживание жилого фонда в них была указана территория каждого дома, которая должна обслуживаться. Однако в связи с этим образовалось большое количество так называемых «белых пятен» - тех, которые не обслуживает ни дворник при ЖЭКе, ни сам ЖЭК, при этом району для обслуживания таких территорий деньги не выделены.

В Департаменте ЖКХ у всех ЖЭКов есть поручение предоставить графическую информацию, что они считают «белыми пятнами», - ответил вице-мэр.

Он отметил, что нужно понимать в процентном соотношении, какие территории остаются «бесхозными»: - Если расчетные площади отличаются на 10-15%, этот вопрос решается увеличением интенсивности работы. На 1 дворника в наших тарифах посчитано 4 тысяч кв.м.

Это, по мнению вице-мэра, позволит понимать, в каком направлении работать и как решить проблему.

Если говорить конкретно по КП «Бриз», мы поймем как их поддержать — может, им нужно просто дополнительно три дворника. Или привлечь подрядную организацию, или поручить администрации района, или большие расстояния между домами оформить как скверы и содержать за счет Департамента ЖКХ. Для этого мы попросили предоставить графическую информацию по тем объектам, которые они считают «белыми».

Кроме того я лично попросился поработать несколько дней с дворниками — жду предложений, - ошарашил присутствующих Мкртчян.

Вы лично будете работать с дворниками? - не поверили депутаты.

На что вице-мэр подтвердил, что это хорошая форма работы.